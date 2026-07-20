Add Zee Business As A Preferred Source
App

Accident News: କୁସୁନପୁରଠାରେ ୨ଟି ଟ୍ରକ୍‌ ଧକ୍କା, ୩ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ

ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ମାଛ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ । ଫଳରେ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 20, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:42 AM IST
Accident News: କୁସୁନପୁରଠାରେ ୨ଟି ଟ୍ରକ୍‌ ଧକ୍କା, ୩ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
Image Credit: ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA Golden Boot: ଫାଇନାଲରେ ମେସି ଗୋଲ ଦେଇ ନଥିଲେ, ଏମବାପ୍ ପୁଣି ଜିତିଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍
fifa final 202628 min ago
2
fifa final 202653 min ago
3
Top 10 newsJul 19
4
Delhi PoliceJul 19
5
Lionel MessiJul 19