Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /School Holiday: ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି! ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର

School Holiday: ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି! ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର

School Holiday: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ୨୦୫ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୪ ବ୍ଲକର ୨୦୫ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 20, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:35 PM IST
School Holiday: ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି! ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର
Image Credit: ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି! ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Government: ବଢ଼ିଲା ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ-ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା,ଜାଣନ୍ତୁ...
2
3
4
5