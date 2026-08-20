/School Holiday: ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି! ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର

School Holiday: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ୨୦୫ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୪ ବ୍ଲକର ୨୦୫ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସେହି ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡିକ ହେଲା ଭଦ୍ରକ, ତିହିଡ଼ି, ଧାମନଗର, ଚାନ୍ଦବାଲି । ଏହି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ୨୦୫ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୬୫ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକର ୧୨୬ଟି ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ, ତିହିଡି, ଧାମନଗର, ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି(ଶୁକ୍ରବାର) ଠାରୁ ବର୍ଷା ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହୁଏ। ତେବେ, ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ୍ ରହିବ। ଫଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ବଢିବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ।