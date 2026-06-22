Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ରାୟଗଡାରେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣାରେ ୨୩ ଗିରଫ,ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଲାଣି ଗାଁ

Odisha News(କୋରାପୁଟ /ନିରଜ ଶତପଥୀ):ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଭିଡ ହିଂସା ମାମଲା ରେଡଫ୍ଲାଗଭୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖା ଯାଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 22, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:41 PM IST
Odisha News: ରାୟଗଡାରେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣାରେ ୨୩ ଗିରଫ,ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଲାଣି ଗାଁ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୈର୍‌ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ,ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା UG ପ୍ରଥ
top 10 news today1 hr ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Odia News1 hr ago
4
FIFA 20262 hrs ago
5
Odisha news2 hrs ago