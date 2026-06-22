Odisha News: ରାୟଗଡାରେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣାରେ ୨୩ ଗିରଫ,ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଲାଣି ଗାଁ

Odisha News(କୋରାପୁଟ /ନିରଜ ଶତପଥୀ): ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଭିଡ ହିଂସା ମାମଲା ରେଡଫ୍ଲାଗଭୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖା ଯାଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଆଧାର କରି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଗିରଫ ଭୟରେ ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଇନ୍ତାଲିଗୁଡ଼ା ଏବେ ଭୟରେ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଛି।
ଏଭଳି ଏକ ସ୍ପର୍ଷକାତର ଘଟଣା ଘଟିଥିବାବେଳେ,ପୋଲିସ କିପରି ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏପରିକି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭିଡ ଭିତରୁ ଯୁବତୀକୁ ନିଜର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧାଇ ପୋଲିସ ଗାଡିରେ ବସାଇଥିଲେ ବଳରାମ ବାଗ। ସେହିପରି ଭିଡ ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବତୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ପୁରୁଶୁ ହିକକା। ଭିଡ ହିଂସା ପାଇଁ କେବଳ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ବଦନାମ ହୋଇଛି।ଅତି ଗୁରୁତର ସହ ଏହି ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ନେଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସଅଫିସର ଏସ.ସାଇନିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଇଛି।