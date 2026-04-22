Zee Odisha — ୨୩ ତମ ଜାତୀୟ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ କାନଫେଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ଉଦଘାଟିତ

୨୩ ତମ ଜାତୀୟ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ କାନଫେଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ଉଦଘାଟିତ

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Apr 22, 2026, 02:13 PM IST

ପାରାଦୀପର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ''କାନମାସ'' ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ 23ତମ ଜାତୀୟ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ କାନଫେଷ୍ଟ 2026 ସ୍ଥାନୀୟ ଜୟଦେବ ସଦନ ଠାରେ ଗତ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି । କାନମାସର ସଭାପତି କ୍ୟାପଟେନ ଅତୁଲ୍ୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପି ଏଲ ହରନାଧ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କହିଥିଲେ କି କାନମାସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରି କେବଳ ଆମକୁ ନାଟକ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହିଁ, ନାଟକକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବାରେ କାନମାସର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ।

ଏହି ଅବସରରେ ପାରାଦୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ସିନେ ପ୍ରତିଭା ସମରେଶ ରାଉତରାୟ, ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ନାୟର, ବନ୍ଦର ସିଏମ୍ଇ ସୁଶୀଲ ନାହାକ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଯୁବ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନଳିନୀ ନିହାର ନାୟକଙ୍କୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ ଓ ସମରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଶେଷରେ କାନମାସର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ ସାମଲ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋପାଳର ସ୍ୟାଡୋ ଥିଏଟର ମନୋଜ ନାୟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ହିନ୍ଦୀ ନାଟକ ପ୍ରକାଶ ହାଜିର୍ ହୋ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲେ ।

"ପ୍ରକାଶହାଜିର ହୋ" ବିଜୟଦାନଦେଥାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଯିଏ ରହସ୍ୟମୟତାକୁ ବାସ୍ତବ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଣୀ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ପ୍ରାୟତଃ ଗଭୀର ସାମାଜିକ ଏବଂ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଧାରା ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।ନାଟକଟି ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତରାଳ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମଟି ଚକଭା ଏବଂ ଚକଭି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ଲୋକକଥା, ଜଣେ ନିଷ୍କପଟ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପାର ଭକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ - ଆଲୋକକୁ କବଜା କରିବା, ଏପରିକି ରହସ୍ୟମୟ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେବା । ଏହି କାହାଣୀ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଭ୍ରମକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ।

ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ପାର୍କରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଏକ ସମସାମୟିକ ନାଟ୍ୟଦଳର କାହାଣୀ ସହିତ ଦୌଡ଼ୁଛି। ପ୍ରକାଶ ନାମକ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅଭ୍ୟାସକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଏହି ଦୁଇଟି କାହାଣୀ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ-ଯେତେବେଳେ ରାଜା "ଆଲୋକ" ଖୋଜନ୍ତି, ନାଟ୍ୟଦଳ "ପ୍ରକାଶ" ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଏହି ସମାନ୍ତରାଳ ଗଠନ ନାଟକର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରୂପକ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ "ପ୍ରକାଶ" କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହି ସ୍ତରୀଭୂତ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ନାଟକଟି ଜୀବନରେ ଗୁରୁ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରେ, ଶେଷରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ଏକ ବାହ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅନୁଭବ। କଳାକାରମାନଙ୍କ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାନମାସର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀମନ୍ ମିଶ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ୨ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଉରକେଲାର ନିଉ କ୍ୱେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନାଟକ କାରାଗାରର କାହାଣୀ ମଞ୍ଚସ୍ତ କରିବେ।

Priyambada Rana

