Add Zee Business As A Preferred Source
App

Codeine Cough Syrup: କୋଡିନ୍ କଫ୍ ସିରଫ ଚୋରାଚାଲାଣ ପଣ୍ଡ, ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ

ଏହି ସମୟରେ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ନମ୍ବରବିହୀନ ଏର୍ଟିଗା ଗାଡି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ରାସ୍ତାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏକ ଗଛରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ପୁଲିସ୍ ନିକଟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏହାର ଚାଳକ ପ୍ରିତମ ବିଶ୍ୱାଳ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ।

Reported ByAjay Kumar Nath
Published: Sep 20, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:17 AM IST
Codeine Cough Syrup: କୋଡିନ୍ କଫ୍ ସିରଫ ଚୋରାଚାଲାଣ ପଣ୍ଡ, ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ
Image Credit: Image Source: Reporter

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Puri Crime: ପୁରୀରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରକ୍ତାକ୍ତ କାଣ୍ଡ: ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ...
2
3
4
5