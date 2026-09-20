Codeine Cough Syrup: କୋଡିନ୍ କଫ୍ ସିରଫ ଚୋରାଚାଲାଣ ପଣ୍ଡ, ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ

Codeine Cough Syrup: କୋଡିନଯୁକ୍ତ କଫ ସିରଫ ଚୋରାଚାଲାଣ ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ। ଚୋରାଚାଲାଣ ବେଳେ ପୋଲିସ ଗୁଳି ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ,୨ଟି ଗାଡି ରୁ ୨୪ କାର୍ଟୁନ କଫ ସିରଫ ଜବତ “ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ” ଅଧୀନରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ବେଆଇନ ପରିବହନ, ମହଜୁଦ ଓ ଚୋରାଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ ଚଢ଼ାଉ ଓ ଯାଞ୍ଚ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ିରୁ ୨୪ କାର୍ଟୁନ୍ କୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ କରିଛି।
ଘଟଣା ସମୟରେ ପୁଲିସ୍ ଓ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିବିନିମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି।ପୁଲିସ୍ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ପୁଲିସ୍ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ କଟକ ପଟୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ କତରବଗା ଓ ଠେଲକୋଲି ରାସ୍ତା ରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ୍ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ିରେ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ପାଇଥିଲା।ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୁଲିସ୍ ଜଙ୍ଗଲା ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲା–ପଣ୍ଡୋଲୋଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟା ୧୫ ମିନିଟ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲା ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର୍କୁ ଅଟକାଇ ପୁଲିସ୍ ଏହାର ଚାଳକ ଆଶୁତୋଷ ମେଣ୍ଡଳୀକୁ ଧରିଥିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ନମ୍ବରବିହୀନ ଏର୍ଟିଗା ଗାଡି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ରାସ୍ତାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏକ ଗଛରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ପୁଲିସ୍ ନିକଟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏହାର ଚାଳକ ପ୍ରିତମ ବିଶ୍ୱାଳ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ପୁଲିସ୍ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରୀତମଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରେଙ୍ଗାଲି ସିଏଚ୍ସିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଡ଼ ଧରଣର କଫ୍ ସିରଫ ଚୋରାଚାଲାଣ ଧରାପଡ଼ିଲା, ଜବତ ୨୪ କାର୍ଟୁନ pic.twitter.com/dwSAspbpYS
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) September 20, 2026
ପୁଲିସ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ୪ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ୍ ୩ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ନମ୍ବରବିହୀନ ଏର୍ଟିଗାରୁ ୨୦ କାର୍ଟୁନ ଏବଂ ଓଡି-୧୫-ଏଚ୍-୧୪୩୨ ନମ୍ବର ଥିବା କାର୍ରୁ ୪ କାର୍ଟୁନ ଉଇନ୍ରେକ୍ସ କୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ୯ ଏମ ଏମ ପିସ୍ତଲ ଓ ୫ଟି ଖାଲି କେଟ୍ରିଜ ଜବତ କରଜାଇଛି।
ଜବତ କଫ୍ ସିରପ୍ରେ ମୋଟ କେତେ ବୋତଲ ରହିଛି, ଏହାର ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ ଓ ରାସାୟନିକ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି।ଏହି ଚୋରାଚାଲାଣର କେଉଁଠାରୁ ହେଉଥିଲା , କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲା , ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଆହୁରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେନେଇ ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଚଲାଇଛି।