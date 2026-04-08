E-Bus: କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ ଗଡି଼ବାକୁ ଯାଉଛି ୨୫ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ରୁଟ୍ ରେ ମିଳିବ ସେବା?

E-Bus:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଉପହାର । ଅତିଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ ଟାଉନ୍ ବସ୍ ସେବା ଉଦଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ୨୫ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ, ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଗତ ୧୩ବର୍ଷ ଧରି ଅବ୍ୟବହୃତ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ହେଉଛି ନବକଳେବର ।
E-Bus:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଉପହାର । ଅତିଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ ଟାଉନ୍ ବସ୍ ସେବା ଉଦଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ୨୫ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ, ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଗତ ୧୩ବର୍ଷ ଧରି ଅବ୍ୟବହୃତ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ହେଉଛି ନବକଳେବର ।
କେନ୍ଦୁଝର ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ଏବେ ସେବା ଯୋଗାଇବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ । ଏଥିପାଇଁ ୨୫ଟି EV ବସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି । କେନ୍ଦୁଝର ପୁରୁଣା ସହର ଠାରେ ଥିବା ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ତରେ ଏଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନବ କଳେବର କରାଯିବା ସହ, EV ବସ୍ ରହିବା ପାଇଁ ସେଡ୍, ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦଘାଟନ କରିବାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ ।
୨୦୧୩ ମସିହାରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦଘାଟିତ ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ୧୩ବର୍ଷ ପରେ ଟାଉନ୍ ବସ୍ ସେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୫ଟି EV ବସ୍ ୧୧ଟି ରୁଟ୍ ରେ ଚଳାଚଳ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପୁରୁଣା ସହର ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଧରଣୀଧର ମେଡ଼ିକାଲ୍ କଲେଜ ଯାଏ ୫କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ଏ-ସବୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର କଳେବର କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବଡ଼ବିଲ୍ ଏବଂ ଘଟଗାଁ ମାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।