Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଖୁସି ଖବର! କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ବୋନସ୍

କେନ୍ଦୁପତ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ କେରି ପିଛା ୧୦ ପଇସା, ଫାଳ ପିଛା ୨୦ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧୦.୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 14, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:05 AM IST
ଖୁସି ଖବର! କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ବୋନସ୍

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nand Kishore Goenka: ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିୟୋଗ, ୧୫ ଜୁଲାଇରେ ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ
Essel Group5:48 PM IST
2
Ollywood International Film FestivalJul 13
3
Top 10 newsJul 13
4
SrimandiraJul 13
5
Niladri Vihar NewsJul 13