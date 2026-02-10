Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3104454
Zee OdishaOdisha State108 Ambulance: ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଗଡିଲା ୨୫୦ ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ

108 Ambulance: ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଗଡିଲା ୨୫୦ ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ

108 Ambulance: ଏହି କ୍ରମରେ, ପୂର୍ବରୁ ୧୫୦ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ୨୫୦ଟି ନୂତନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 10, 2026, 12:53 PM IST

Trending Photos

108 Ambulance: ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଗଡିଲା ୨୫୦ ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ

108 Ambulance: ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ-ଅନୁକୋଣରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବଦା ସଂକଳ୍ପ ବଦ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକୁ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ୧୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ୪୨୮ ଟି ନୂତନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ, ପୂର୍ବରୁ ୧୫୦ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ୨୫୦ଟି ନୂତନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 

ALSO READ: Banaka Lagi Ritual: ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି,ଅପରାହ୍ନରେ ଦର୍ଶନ କଟକଣା

ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୫୦ ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି।  ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡିକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୭ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆଡ୍‌ଭାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଯାହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ସୁସ୍ଥ ଓ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଓଡିଶା ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସରତ ଅଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Banaka Lagi Ritual
Banaka Lagi Ritual: ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି,ଅପରାହ୍ନରେ ଦର୍ଶନ କଟକଣା
Odisha news
Inspiring News: ଯୁବପୀଢ଼ିଙ୍କ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅଜିତ୍...
Bangladesh Election
ବାଂଲାଦେଶରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ କୁ ନେଇ ସର୍ଭେ...
Petrol Diesel price
Petrol Diesel Price: ହ୍ରାସ ପାଇଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ ଦର.
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...