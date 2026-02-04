Odisha News: ପାରାଦୀପର ଜୟଦେବ ସଦନରେ ୨୫ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ

ନାଟକର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷୀ ନାଟ୍ୟପ୍ରେମୀ ପାରାଦୀପର ଜୟଦେବ ସଦନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନାଟକ କୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ପାରାଦୀପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ର ବହୁ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି।
Odisha News: ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନାଟକ ''ରାଧା-ରାମକ୍ରିଷ୍ଣ'। ପାରାଦୀପର ଜୟଦେବ ସଦନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ନାଟ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୨୫ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ 'ଭାରତ ରଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ'ର ଦିତୀୟ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ରେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳାର କଲ୍ୟାଣୀ କଳାମଣ୍ଡଲମ୍ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ନାଟକ 'ରାଧା -ରାମ କ୍ରିଷ୍ଣ' ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି। ଏହା ଶାନ୍ତନୁ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ରାଧା-ରାମକ୍ରିଷ୍ଣା ମଞ୍ଚସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ରାଧା -ରାମକୃଷ୍ଣ ଏକ ଐତିହାସିକ କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ, ଏହା ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତରାଳ ଯାତ୍ରାର ଚିତ୍ରଣ କରେ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧୁର ସାଧନା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜକୁ ରାଧା ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ଜଣେ ନାରୀର ଶରୀର ଏବଂ ମାନସିକତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିନୋଦିନୀ ଦାସୀଙ୍କ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର କଳଙ୍କକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପାସନା ବିଷୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିନୋଦିନୀଙ୍କ ଅଭିନୟ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସାଧନାରେ ବିକଶିତ ହୁଏ, ଯାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମାକୁ ଝାପସା କରିଦିଏ ।
ଔପନିବେଶିକ କଲିକତା, ଜାତିଗତ ପକ୍ଷପାତ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଅପରାଧୀ ଜନଜାତି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନାରୀକରଣ ପୁରୁଷ ଶରୀରକୁ ନିଷେଧ କରାଯିବାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ରାଣୀ ରାସମଣୀଙ୍କ ଜନ ବଜାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ରାଧାଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ନୃତ୍ୟ କରି ଅର୍ଦ୍ଧ ନାରୀ ଅବତାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ବିନୋଦିନୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କୁହନ୍ତି କି ତୁମର ଚୈତନ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ସମାଜକୁ ଆଇନ, ଜାତି କିମ୍ବା ପକ୍ଷପାତ ଦ୍ଵାରା ସଂସ୍କାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ କଳା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଅଗ୍ନି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରାଯାଇ ପାରିବ।
