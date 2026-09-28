Revenue Minister Suresh Pujari:'୨୬ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟାରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ପ୍ରଭାବିତ'

Revenue Minister Suresh Pujari: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। କାରଣ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ୨୬ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ ରେ କହିଥିଲେ ଯେ,ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ୟା ୨୦୫ଟି ବ୍ଲକ, ୧୩୬୦ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୭,୮୩୪ଟି ଗ୍ରାମରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ, ସହରାଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ୩୮ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (ULB) ଏବଂ ୨୧୯ଟି ୱାର୍ଡ ଜଳମଗ୍ନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି।
ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ପକେଟଗୁଡ଼ିକରେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିପନ୍ନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶାର କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରିକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଫସି ରହିଥିବା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି।