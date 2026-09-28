Add Zee Business As A Preferred Source
App

Revenue Minister Suresh Pujari:'୨୬ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟାରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ପ୍ରଭାବିତ'

Revenue Minister Suresh Pujari: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। କାରଣ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ୨୬ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ ରେ କହିଥିଲେ ଯେ,ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 28, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 05:26 PM IST
Revenue Minister Suresh Pujari:'୨୬ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟାରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ପ୍ରଭାବିତ'

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ରୂପ: ସେକେଣ୍ଡରେ ଧସିଲା ପାହାଡ଼, ୨୪ ମୃତ; ୧୪ ନିଖୋଜ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ..
2
3
4
5