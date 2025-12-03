Odisha News: ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ୨୮ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଚାଉଳ

Advertisement
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଧାନଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଚାଉଳ ଭିତରୁ ୨୮ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଗତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ରଖି ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

Written By  Harihar Panda|Last Updated: Dec 03, 2025, 02:21 PM IST

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଧାନଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଚାଉଳ ଭିତରୁ ୨୮ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଗତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ରଖି ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ୯୨ ଲକ୍ଷ ୬୪ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ୬୨ ଲକ୍ଷ ୮୨ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଠିଯ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ୨୩ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଚାଉଳରୁ ୨୮ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଚାଉଳ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 

ଗତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ସମୂଦାୟ ସଂଗୃହିତ ଧାନ ପରିମାଣ ୭୩ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଥିଲା। ଏହି ସଂଗୃହିତ ଧାନ ବାବଦକୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଏମଏସପି ବାବଦରେ ୧୬ ହଜାର ୮୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଇନପୁଟ ସହାୟତା ବାବଦରେ ଅତିରିକ ୫ ହଜାର ୮୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ ହିସାବ କଲେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୩୧୦୦ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ୨୨ ହଜାର ୭୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନକିଣା ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଋତୁରେ ୩୫ ଲକ୍ଷ ୬୭ ହଜାର ୯୨୦ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ କରାଯାଇ ୧୬୮ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଅମଳ କରାଯାଇଥିବା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସମୁଦାୟ ୨୩ ଲକ୍ଷ ୬ ହଜାର ୨୯୮ ଜଣ ଚାଷୀ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି, ମହିଳା ସ୍ୱୟ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ୨୦ ଲକ୍ଷ ୨୭ ହଜାର ୩୦୫ ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବର୍ଷରେ ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁରେ  ୯୫ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରତି ବଦଳରେ ୯୨ ଲକ୍ଷ ୬୩ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ୭୧ ଲକ୍ଷ ୧୩ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଧାନରୁ ୪୮ ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। 

