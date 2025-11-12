Advertisement
Holiday list 2026: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାରି କଲେ ଛୁଟି ତାଲିକା, ୨୦୨୬ ବର୍ଷରେ ୨୯ ଦିନ ଛୁଟି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 12, 2025, 09:08 AM IST

Holiday list 2026:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଛୁଟି ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜାରି ହୋଇଥିବା ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ୯ଟି ଅପସନାଲ ଛୁଟି ଓ ୨୯ଟି ଛୁଟି ଦିବସ ରହିଛି। ଏହି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ୬ଟି ଛୁଟି ରବିବାର କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ପଡୁଛି। ସେହିପରି ୯ଟି ଅପସନାଲ ଛୁଟି ରହିଛି। ୯ଟି ଅପସନାଲ ଛୁଟି ମଧ୍ୟରେ ୩ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପଡୁଥିବାବେଳେ ଗୁରୁବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଛୁଟି ପଡୁଛି। ବୁଧବାର ଓ ଶନିବାର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଛୁଟି ରହିଛି। 

ସେହିପରି ୨୯ଟି ଛୁଟି ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଓ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସର୍ବାଧିକ ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ଛୁଟି ଦିବସ ରହିଛି। ସେହିପରି ଜୁଲାଇ, ନଭେମ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଛୁଟି ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ, ଏପ୍ରିଲ, ମଇ, ଅଗଷ୍ଟରେ ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ଛୁଟି ରହିଛି। ଜୁନରେ ମାତ୍ର ୨ଟି ଛୁଟି ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଦଶହରା ମାସରେ ୩ଦିନ ଛୁଟି ରହିଛି। 

ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ତିନିଦିନ ଛୁଟି ରହିଛି। ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ ହୋଲି ଓ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଥିବାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ଦିନ ଓ ରାମନବମୀ ଏବଂ ଇଦଉଲଫିତର ପାଇଁ ୪ଦିନ ଛୁଟି ରହିଛି। ସେହିପରି ମଇରେ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ଇଦଉଲଜୁହା ପାଇଁ ଛୁଟି ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଓ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି। 

ରଜ ଓ ମହରମ ପାଇଁ ଜୁନ ମାସରେ ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଜୁଲାଇରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ଦିବସ ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ରହିଛି। ଏବା ବ୍ୟତୀତ ନୁଆଖାଇ ପାଇଁ ଦୁଇଦିନ ଛୁଟି ଓ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଛୁଟି ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଓ ଦଶହରା ପାଇଁ 
୩ ଦିନ ଛୁଟି ଦିନ ରହିଛି। ନଭେମ୍ବରରେ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଡିସେମ୍ବରରେ ବଡ଼ ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଛୁଟି ରହିଛି। 

Prabhudatta Moharana

