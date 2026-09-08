/ମାଛ ଧରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ, ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ନେଇଗଲା ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବନ

ପାରାଦ୍ୱୀପ: ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ସମୁଦ୍ରର ବିରାଟ ଲହରୀ ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜଣକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଷଣ୍ଢକୁଦ ଅଞ୍ଚଳର ଲାଙ୍କା ଆପ୍ପାନ୍ନା (୨୯) ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ସକାଳେ ୫ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୮ଟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ପୋତାଶ୍ରୟ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ରର ବଡ଼ ଲହରୀ ଡଙ୍ଗାରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଲାଙ୍କା ଆପ୍ପାନ୍ନା ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ପୋତାଶ୍ରୟ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିନଥିଲା। ପରେ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ମୁହାଣ ଦେଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ପରେ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ #paradeepnews #odishanews pic.twitter.com/GAg4Wi7UFG
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) September 8, 2026
ଏହାପରେ ଗୁରୁତର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସକାଳେ ଅଠରବାଙ୍କୀ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଲାଙ୍କା ଆପ୍ପାନ୍ନାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା।
ନ୍ୟାୟ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ମୃତଦେହକୁ ଧରି ଅଠରବାଙ୍କୀ ମେଡିକାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଲୋକେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଧାରଣାକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।