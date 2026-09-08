Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ମାଛ ଧରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ, ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ନେଇଗଲା ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବନ

ମାଛ ଧରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ, ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ନେଇଗଲା ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବନ

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ସକାଳେ ୫ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୮ଟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ପୋତାଶ୍ରୟ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ରର ବଡ଼ ଲହରୀ ଡଙ୍ଗାରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଲାଙ୍କା ଆପ୍ପାନ୍ନା ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

Reported ByNarayan BeheraEdited ByPriyambada Rana
Published: Sep 08, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 04:37 PM IST
ମାଛ ଧରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ, ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ନେଇଗଲା ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବନ
Image Credit: Image Source: Reporter

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Traffic Advisory: ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜରି, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ମନା...
2
3
4
5