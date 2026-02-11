Odisha Crime News: ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣ ଗିରଫ

Trending Photos
Odisha Crime News: କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ୨ଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ସଶସ୍ତ୍ର ଡ଼କାୟତି ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ପୋଲିସ୍ l ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଧାନବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ରିଜୱାନ୍ ଅନସାରୀ, ଏମ୍ ଡି ଅସଗର ଅନୁସାରୀ ଓ ମାନିକ ରବିଦାସ।
ଏଠାରେ ସୁଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ତାରିଖ ରାତିରେ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଖିରେଇଡ଼ାଙ୍ଗିରିର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଞ୍ଜିବ ଘଣାଙ୍କ ଘରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି, ପାଣି ଟିକେଦିଅ କହି ପ୍ରଥମେ ଘରରପଶି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ୭ ଜଣ ଦୁବୃତ୍ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ସହ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ । ଠିକ ଏହାର ପର ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଫ୍ରେବୃଆରି ୧ ତାରିଖ ରାତିରେ ଠିକ ସେହି ଏକା ଢ଼ଂଗରେ ସଦର ଥାନା ଶୁଆକାଟି ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାୟାପଣ୍ଡାଦର ଗାଁର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ନାଏକ ଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲେ ୮ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଡ଼କାୟତ । ପ୍ରଥମେ Blank Fire କରି ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପୁରାଇ ୬ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ୧୧ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ । ଏହି ଦୁଇଟି ଲୁଟ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଏହି ତିନି ଜଣ ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ।