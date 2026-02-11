Advertisement
Odisha Crime News: ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣ ଗିରଫ

କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ୨ଟି ପୃଥକ ପୃଥକ  ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ସଶସ୍ତ୍ର ଡ଼କାୟତି ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ପୋଲିସ୍ l ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଧାନବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ରିଜୱାନ୍ ଅନସାରୀ, ଏମ୍ ଡି ଅସଗର ଅନୁସାରୀ ଓ ମାନିକ ରବିଦାସ।

Written By  Abhaya mohanty|Last Updated: Feb 11, 2026, 04:02 PM IST

ଏଠାରେ ସୁଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ତାରିଖ ରାତିରେ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଖିରେଇଡ଼ାଙ୍ଗିରିର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଞ୍ଜିବ ଘଣାଙ୍କ ଘରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି, ପାଣି ଟିକେଦିଅ କହି ପ୍ରଥମେ ଘରରପଶି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ୭ ଜଣ ଦୁବୃତ୍ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ସହ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ । ଠିକ ଏହାର ପର ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଫ୍ରେବୃଆରି ୧ ତାରିଖ ରାତିରେ ଠିକ ସେହି ଏକା ଢ଼ଂଗରେ ସଦର ଥାନା ଶୁଆକାଟି ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାୟାପଣ୍ଡାଦର ଗାଁର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ନାଏକ ଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲେ ୮ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଡ଼କାୟତ । ପ୍ରଥମେ Blank Fire କରି ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପୁରାଇ ୬ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ୧୧ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ । ଏହି ଦୁଇଟି ଲୁଟ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଏହି ତିନି ଜଣ ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ।

