ରାଜଧାନୀରୁ ଜବତ ହେଲା ୨୬୫ ଗ୍ରାମ୍ ବ୍ରାଉନ୍‌ସୁଗାର, ୩ ଗିରଫ

ବ୍ରାଉନସୁଗାର କାରବାରରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରୁ ୩ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍ । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 03, 2026, 06:00 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନିଶା କାରବାର ବଢୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ ସଫଳତା । ରାଜଧାନୀରୁ ପୋଲିସ ନିଶା କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ୨୬୫ ଗ୍ରାମ୍ ବ୍ରାଉନ୍‌ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ।

ବ୍ରାଉନସୁଗାର କାରବାରରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରୁ ୩ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍ । ଯେଉଁଥିରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍‌ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଆଇନ ଛାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଓ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଆଇନ୍ ଛାତ୍ର ଜଣକ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଏକ ହ୍ବାଟସ ଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲା ।

Soubhagya Ranjan Mishra

