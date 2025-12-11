Odisha News: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ୩ ବେଳାଭୂମି ହେବ ‘ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍’

Advertisement
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ୩ ବେଳାଭୂମିକୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍‌ରେ ରୂପାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ପୀରଜାହାନିଆ ବେଳାଭୂମି, ପୁରୀର ବେଲେଶ୍ଵର ବେଳାଭୂମି ଓ ଫୁଲପାଟଣା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବେଳାଭୂମି (ବାଲିଗୁଆଳି ଠାରୁ ସୈକତ ନିବାସ ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)। ଏନେଇ ଆଗ୍ରହୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଠାରୁ ଡିପ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 11, 2025, 09:52 AM IST

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ୩ ବେଳାଭୂମିକୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍‌ରେ ରୂପାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ପୀରଜାହାନିଆ ବେଳାଭୂମି, ପୁରୀର ବେଲେଶ୍ଵର ବେଳାଭୂମି ଓ ଫୁଲପାଟଣା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବେଳାଭୂମି (ବାଲିଗୁଆଳି ଠାରୁ ସୈକତ ନିବାସ ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)। ଏନେଇ ଆଗ୍ରହୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଠାରୁ ଡିପିଆର୍ (ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ) ଆହ୍ବାନ କରିଛି ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖ ଆବେଦନର ଶେଷ ସମୟ ରହିଛି। ଏହା ପରଦିନ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଡିଜାଇନ ବଛାଯିବ।

ପ୍ରକଳ୍ପିତ ସ୍ଥାନର ସର୍ଭେ, ଜମି ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କରିବା, ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି, ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ଆକଳନ, ରାଜସ୍ବ ଆୟ ଆକଳନ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଭିଭିକରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିପିଆର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ।

ପୁରୀ ସହରର ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଁଣ ଠାରୁ ବାଙ୍କିମୁହାଣ ଓ ଏଠାରୁ ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମିକୁ ଉନ୍ନତୀକରଣ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସରକାର ପାଣି ଭଳି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୌରସଂସ୍ଥା, ବନ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଏହାର ଉତ୍ତମ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇପାରୁନି। ବିଶାଳ ଏହି ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟଜଳ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ । ବେଳାଭୂମିର ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାମାନେ ବେଳାଭୂମିରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ଗାନ୍ଧିଘାଟ ସଂଲଗ୍ନ ‘ବ୍ଲୁ-ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍’ ଠାରୁ ବାଙ୍କିମୁହାଣ ବିଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ବେଳାଭୂମି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବେଳାଭୂମିରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଛଲତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଂକ୍ରିଟ ନିର୍ମାଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି।

ସେପଟେ ପ୍ରକଳ୍ପିତ ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ପୀରଜାହାନିଆ ବେଳାଭୂମୀ, ପୁରୀର ବେଲେଶ୍ୱର ବେଳାଭୂମୀ ଓ ଫୁଲପାଟଣା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବେଳାଭୂମିକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆଲୋକୀକରଣ, ପାନୀୟଜଳ, ଶୌଚାଳୟ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ୨୪ଘଣ୍ଟିଆ ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଫାଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଶିକାର ହେଲେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ବେଳାଭୂମିକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ସଫେଇ କରାଯାଉନି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ ବହୁ କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ବ୍ଲୁ–ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଉଦ୍‌ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଏନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ ସରୋଜ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ୩ ବେଳାଭୂମିର କିଛି ଅଂଶକୁ ନେଇ ବ୍ଲୁ-ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ କରାଯିବା ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ମାତ୍ର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୀରଜାହାନିଆ ବେଳାଭୂମିରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କରାଯାଉ । ବେଳେଶ୍ଵର ବେଳାଭୂମିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ରାସ୍ତା ମରାମତି କରାଯାଉ। ଏଠାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫେଇ କରାଯାଉ । ବନ ବିଭାଗର ସୈତକ ନିବାସ ନେଇ ଫୁଲପାଟଣା ବେଳାଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ପାସ୍‌ ଓ ବ୍ୟାଟେରିଗାଡ଼ି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ମୋଟା ଅଙ୍କର ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ। ସର୍ବୋପରି ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉ। ଏଠାରେ ବହୁ ପରିମାଣର ହରିଣ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଡିଅର ପାର୍କ କରାଯାଉ । ବେଳାଭୂମିକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଉ । ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଫଳ ହେବ । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିବ।

Prabhudatta Moharana

