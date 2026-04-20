Odisha News:ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ଦିନ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି

Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ୨୧ ତାରିଖରୁ ୨୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି।୨୧, ୨୨ ଓ ୨୩ ତାରିଖରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ରହିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଦ୍ବାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ହେଲେ,ପଞ୍ଚମ, ଅଷ୍ଟମ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଜାରି ରହିବ।
ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଛୁଟି ପିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଆଯାଇଛି। ଖରା କମିଲା ପରେ,୨୩ ଏପ୍ରିଲ ପରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଭଲ ନିସ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା ପରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁ- ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।