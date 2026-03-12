Odisha News: ଘଟଗାଁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ୩ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ

Advertisement
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଘଟଗାଁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ୩ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Mar 12, 2026, 01:00 PM IST

Odisha News: ମଦ ପିଇ ଅଫିସ୍ ଆସିବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁ ତହସିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ୩ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱନ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଲ ସିଂହ । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ତହସିଲର ୩ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଲ ସିଂହ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି । ନିଲମ୍ବନ ୩ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ ଲସିବ ସିଂହ ଲାଗୁରୀ, ଅମିନ ଲୋଚନ କୁମାର ସାମଲ ଓ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସାହୁ । ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଅଫିସ୍ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ମଦ୍ୟପାନ କରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଘଟଗାଁ ତହସିଲଦାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

 

ତେବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ରାଜସ୍ବମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଘଟଗାଁ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଏଭଳି ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ l ଅଫିସ୍‌କୁ ମଦ ପିଇ ଆସିବା ସତ୍ତ୍ବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନ‌ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ମନ୍ତ୍ରୀ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଡାକି ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପରେ, ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଘଟଗାଁ ତହସିଲର ୩କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ।

