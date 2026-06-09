Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୩ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ

Odisha News: ବରଗଡ଼ର ଏ-କ କେନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ତିନି ଜଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 09, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:48 PM IST
Odisha News: ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୩ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ୩ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ
Odisha news0 min ago
2
Gold rate today59 min ago
3
FIFA World Cup1 hr ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Odisha news2 hrs ago