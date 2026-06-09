Odisha News: ବରଗଡ଼ର ଏ-କ କେନାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ତିନି ଜଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଲେ,ବରଗଡର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଂଜିନିୟର ମଦନ ମୋହନ ସେଠୀ,ଭେଡେନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଂଜିନିୟର ରାଜ୍ କୁମାର ମିଶ୍ର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଏବଂବରଗଡ଼ କେନାଲ୍ ସେକ୍ସନର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଂଜିନିୟର ରଂଜନ ପଟେଲ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ,ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଉପରେ ଏକ ବକ୍ସ କଣ୍ଡ୍ୟୁଟ୍ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ କେନାଲ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗରେ ତିନି ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।