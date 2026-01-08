ଆମେରିକା ଜବତ କରିଥିବା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ

ମାରିନେରାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୭ ଜଣ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ନାଗରିକ, ୬ ଜଣ ଜର୍ଜିଆନ୍ ନାଗରିକ, ୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ୨ ଜଣ ରୁଷୀୟ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି।" ମୋଟ ୨୮ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ରୁଷ ପତାକାଯୁକ୍ତ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର 'ମାରିନାରା'କୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ଭେନେଜୁଏଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଜବତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜାହାଜରେ ଥିବା ୨୮ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗମ୍ଭୀର ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା। ଏକ ନିଶା କାରବାର ମାମଲାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ କଠୋର ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଥିବା ନେଇ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 'ବେଲା-୧' ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ଆମେରିକାର କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଭେନେଜୁଏଲା ଛାଡିଥିଲା। ପରେ, ଆଟଲାଣ୍ଟିକରେ 'ମାରିନାରା' ନାମରେ ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜଟି ରୁଷୀୟ କମ୍ପାନୀ 'ପ୍ରୋଭେଷ୍ଟ ମାରିନ୍'ର ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା।
ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ନଜର ରଖିବା ପରେ ଆମେରିକା ଉକ୍ତ ଜାହାଜଟିକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ଜାହଜରେ ରୁଷ ପତାକା ଉଡୁଥିଲା। ତେଣୁ, ରୁଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ରୁଷ ପୂର୍ବରୁ 'ବେଲା-୧' ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଜାହାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ପଠାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଜାହାଜକୁ ଏହାକୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା।
ରୁଷୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,"ମାରିନେରାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୭ ଜଣ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ନାଗରିକ, ୬ ଜଣ ଜର୍ଜିଆନ୍ ନାଗରିକ, ୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ୨ ଜଣ ରୁଷୀୟ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି।" ମୋଟ ୨୮ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ପେଣ୍ଟାଗନ ମୁଖ୍ୟ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜବତ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଭେନେଜୁଏଲାର ତୈଳ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକାର କଟକଣା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଆମେରିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି "ଛାୟା ଫ୍ଲିଟ୍" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ଅଂଶ ଯାହା ଆମେରିକାର କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ରୁଷ, ଭେନେଜୁଏଲା ଏବଂ ଇରାନକୁ ତେଲ ପରିବହନ କରେ।
କିନ୍ତୁ ରୁଷ ଏହାର ବିରୋଧ କରି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ରୁଷୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ରୁଷୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆମେରିକାକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ରୁଷ ଏପରି ଜଳରେ ନୌଚାଳନା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି।
