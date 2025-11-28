Road Accident:ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା,ଚାଲିଗଲା ୩ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ

Road Accident: ଏ-ମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁ କିଛି ।କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଜି ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର ୫୫ରେ ଘଟିଛି ଏହି ଛାତିଥରା ଘଟଣା।
Road Accident: ଏ-ମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁ କିଛି ।କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଜି ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର ୫୫ରେ ଘଟିଛି ଏହି ଛାତିଥରା ଘଟଣା। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ, ମିଥୁନ ପାତ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ୍।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟିରେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଚୌଦ୍ବାର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ, ତିନି ଜଣେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚବା ବେଳକୁ ଏହି ସମୟରେ ଅଜଣା ଗାଡି଼ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର, କଟକ ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଜଳେଶ୍ବର ଗାଁରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମିଥୁନଙ୍କ ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘର ଅନୁଗୁଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।