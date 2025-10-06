ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ୩ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ

୩ଜଣ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ଛାଡି ଛତିଶଗଡ଼ ଗରିଆବନ୍ଧ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
ନୂଆପଡ଼ା: ଲାଲବାହିନୀକୁ ପୁଣି ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ୩ଜଣ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ଛାଡି ଛତିଶଗଡ଼ ଗରିଆବନ୍ଧ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରିଥିବାରୁ ୩ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଖୁସି ଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ୩ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଧରାଇଦେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଅନେକ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ନକ୍ସଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନେ ଏନେଇ ସ୍ୱିକାର କରିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ନିକଟରେ ଛତିଶଗଡ ବିଜାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନରେ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ।
