Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ରେ ଉତ୍ତେଜନା, ୩ ପ୍ଲାଟୁନ୍‌ ପୋଲିସ ମୁତୟନ

ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ରେ ଉତ୍ତେଜନା, ୩ ପ୍ଲାଟୁନ୍‌ ପୋଲିସ ମୁତୟନ

ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଉତ୍ତେଜନା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁଳପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷ୍ଟର ମରାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାରେ ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଆଲୋଚନାରେ ସମାଧାନ କରିଥିଲୁ । ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ୧୨ ଯୁବକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 07, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:24 PM IST
ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ରେ ଉତ୍ତେଜନା, ୩ ପ୍ଲାଟୁନ୍‌ ପୋଲିସ ମୁତୟନ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଯବାନ!
Odisha news2 hrs ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
Odia News10:47 AM IST