Odisha News: ୩ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି

Odisha News: ୩ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି

Odisha News:ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି। CEO ଆର୍‌ ସନ୍ଥ ଗୋପାଳନଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ପାହ୍ୟା ମିଳିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 31, 2025, 06:43 PM IST

Odisha News: ୩ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି

Odisha News:ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି। CEO ଆର୍‌ ସନ୍ଥ ଗୋପାଳନଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ପାହ୍ୟା ମିଳିଛି। ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତ, ଡୋଡା ଭେଙ୍କଟସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ପାହ୍ୟା। ଶାଳିନୀ ଓ ଭେଙ୍କଟସ୍ବାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି

ALSO READ: Yearly Special Horoscope 2026: ବର୍ଷ ୨୦୨୬ରେ କେମିତି କଟିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ପଢନ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରାଶିଫଳ

ପଦୋନ୍ନତି ପରେ, ୨୦୦୧ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ଥ -ଗୋପାଳନ, ଓଡ଼ିଶା ସିଇଓ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ (ନିର୍ବାଚନ) ବିଭାଗର ପଦାଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେସେ ରାଜ୍ୟର ଏସ୍ଏସ୍ଇପିଡି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇବେ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛିସେହିପରି, ୨୦୦୧ ମସିହାର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଶାଲିନୀ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଡୋଡ୍ଡା ଭେଙ୍କଟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛିପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଭେଙ୍କଟ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି

