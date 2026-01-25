Odisha News: ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣରୁ ମିଳିଲା ୩୦ଫୁଟର ମୃତ ଛୁଆ ତିମି ମାଛ

Trending Photos
Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ବନ୍ଦର ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଓ ବନ୍ଦର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣର ନଡ଼ିଆଖୂଆଠାରେ ୩୦ ଫୁଟରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ ଲମ୍ବର ଏକ ମୃତ ଛୁଆ ତିମି ମାଛ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମୃତ ତିମିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବନ୍ଦର ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଏବଂ ବନ୍ଦର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ।
ଖବର ପାଇ ବନ୍ଦର ବନାଞ୍ଚଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ଡ଼ଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଛୁଆ ତିମି ମାଛକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଏକ ସହ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳର ସହାୟତା ରେ ବେବଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ରାଉତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ୩୦ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏହି ତିମି ମାଛ ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଁଣରେ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ଘନ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ସେଠାକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ କୁଜଙ୍ଗ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ପହଂଚିବା ପରେ ଏକ ବୋଟଯୋଗେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ତିମିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କଟକ ନିଆଯାଇଛି।
ALSO READ: Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
ସେଠାରେ ଏହି ୩୦ ଫୁଟ ତିମି ମାଛ କେଉଭଳି ଭାବେ ଆସିଲା ଓ କିଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଜାହାଜ ପଙ୍ଖାରେ ପିଟିହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ତିମି ମାଛକୁ ନୀଳ ତିମି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଜୁଆର ଛାଡି ଯିବା ପରେ ଏହି ତିମି ମାଛଟି ଦେବୀନଦୀ ମୁହାଣ ବାଲି ଉପରକୁ ଚଢି ଆସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ବିରାଟକାୟ ମୃତ ତିମି ମାଛ ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡି ଲାଗିଥିଲା।