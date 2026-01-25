Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3085929
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣରୁ ମିଳିଲା ୩୦ଫୁଟର ମୃତ ଛୁଆ ତିମି ମାଛ

Odisha News: ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣରୁ ମିଳିଲା ୩୦ଫୁଟର ମୃତ ଛୁଆ ତିମି ମାଛ

ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ବନ୍ଦର ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଓ ବନ୍ଦର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣର ନଡ଼ିଆଖୂଆଠାରେ ୩୦ ଫୁଟରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ ଲମ୍ବର ଏକ ମୃତ ଛୁଆ ତିମି ମାଛ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମୃତ ତିମିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବନ୍ଦର ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଏବଂ ବନ୍ଦର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ।

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Jan 25, 2026, 04:29 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣରୁ ମିଳିଲା ୩୦ଫୁଟର ମୃତ ଛୁଆ ତିମି ମାଛ

Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ବନ୍ଦର ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଓ ବନ୍ଦର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣର ନଡ଼ିଆଖୂଆଠାରେ ୩୦ ଫୁଟରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ ଲମ୍ବର ଏକ ମୃତ ଛୁଆ ତିମି ମାଛ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମୃତ ତିମିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବନ୍ଦର ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଏବଂ ବନ୍ଦର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ।

 ଖବର ପାଇ ବନ୍ଦର ବନାଞ୍ଚଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ଡ଼ଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଛୁଆ ତିମି ମାଛକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଏକ ସହ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳର ସହାୟତା ରେ ବେବଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ରାଉତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ୩୦ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏହି ତିମି ମାଛ ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଁଣରେ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ଘନ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ସେଠାକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ କୁଜଙ୍ଗ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ପହଂଚିବା ପରେ ଏକ ବୋଟଯୋଗେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ତିମିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କଟକ ନିଆଯାଇଛି।

ALSO READ: Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
 
ସେଠାରେ ଏହି ୩୦ ଫୁଟ ତିମି ମାଛ କେଉଭଳି ଭାବେ ଆସିଲା ଓ କିଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଜାହାଜ ପଙ୍ଖାରେ ପିଟିହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ତିମି ମାଛକୁ ନୀଳ ତିମି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଜୁଆର ଛାଡି ଯିବା ପରେ ଏହି ତିମି ମାଛଟି ଦେବୀନଦୀ ମୁହାଣ ବାଲି ଉପରକୁ ଚଢି ଆସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ବିରାଟକାୟ ମୃତ ତିମି ମାଛ ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡି ଲାଗିଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Padma Shri 2026
ଓଡ଼ିଶାରୁ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
abhijit majumdar
ଅଭିଜିତ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀରେ ମୋର ବାପା ତୁଲ୍ୟ ଥିଲେ- ଗାୟିକା ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
Odisha news
Odisha News: କନ୍ୟା ରତ୍ନଙ୍କୁ ପାଇଲଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟେମ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀର ଉଦଘାଟନ
Yuzvendra Chahal
ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ଆରଜେ ମହଭାଶଙ୍କୁ ଅନଫଲୋ ପରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସହ...