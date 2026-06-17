Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Puri Srimandira: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୋଷଘରେ ନକଲି ଘିଅ, ସୁଆର ସେବକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ

Puri Srimandira: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୋଷଘରେ ନକଲି ଘିଅ, ସୁଆର ସେବକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ

Puri Srimandira: ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ କେଉଁ ସୁଆର ସେବକ ନକଲି ଘିଅ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 17, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:43 PM IST
Puri Srimandira: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୋଷଘରେ ନକଲି ଘିଅ, ସୁଆର ସେବକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Puri Srimandira: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୋଷଘରେ ନକଲି ଘିଅ, ସୁଆର ସେବକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସ
Puri srimandira8 min ago
2
Textbook Controversy16 min ago
3
Chameli Ojha40 min ago
4
Jagatsinghpur1 hr ago
5
NEET exam1 hr ago