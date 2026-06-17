Puri Srimandira: ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ପବିତ୍ର ରୋଷଘରରୁ ୩୦ ପ୍ୟାକେଟ ଅନଧିକୃତ ଘିଅ ଜବତ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରି ଘିଅକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଘିଅ ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମୋଦିତ OMFED ବ୍ରାଣ୍ଡର ନୁହେଁ ବୋଲି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଘିଅ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କେବଳ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏକ କଡ଼ା ନିୟମ ଅଛି ଯେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେବଳ OMFED ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର କିମ୍ବା ପ୍ରକାରର ଘିଅ ଆଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ।
ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ କେଉଁ ସୁଆର ସେବକ ନକଲି ଘିଅ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମହାପ୍ରସାଦର ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।