Ganja Siezed: ୩୦୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ନମ୍ବର ବିହୀନ କମାଣ୍ଡର ଜବତ, ୩ ଗିରଫ

କୋରାପୁଟ: (ନିରଜ୍ ଶତପଥୀ) ଦୈନନ୍ଦିନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇ ଏସଡିପିଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏସଆଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେଠି, ଏଏସଆଇ ରାମ ମାଡ଼କାମି ଏବଂ ଆଇଆରବିଏନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜାନବାଇ (ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା) ରୁ ପେଦାବାଇଲୁ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ ନମ୍ବର ବିହୀନ ଏକ କମାଣ୍ଡର ଗାଡ଼ିକୁ ବାଇଲଗୁଡ଼ା ନିକଟରୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି କମାଣ୍ଡର ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଳାଇ ଗୋଲୁର ଗ୍ରାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ।
ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ପିଛା କରିବା ପରେ କମାଣ୍ଡର ଗାଡ଼ିଟି ଗୋଲୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଡୁଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀଧର ଖରା (୪୦) ପିତା - ସୀତାରାମ ଖରା, ଧନା ହନ୍ତାଳ (୩୮) ପିତା - ବଳଭଦ୍ର ହନ୍ତାଳ ଏବଂ ପାଡୁଆ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ମାଧିପୁଟ ଗ୍ରାମର ନୀଳ ଖେମୁଣ୍ଡୁ (୨୫) ପିତା - ସୁବାଷ ଖେମୁଣ୍ଡୁ ଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ପାଡୁଆ ପୋଲିସ। ତନାଘନା ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରୁ ପ୍ରାୟ 300 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବିକ୍ରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆରୁକୁ କୁ ପରିବହନ କରୁଥିଲେ। ଏସ୍ଆଇ ସେଠୀ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଏବଂ 300 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଡୁଆ ଥାନାରେ ଏନଡିପିଏସ୍ ଧାରା ୟୁ/ଏସ୍ 20(b)(ii)(C) ଅନୁସାରେ କେସ ନଂ-94 ତାରିଖ 18.08.2025 ରଜ୍ଜୁ କରି, ଏସ୍ଆଇ ଦୀପକ କୁମାର ବାରିକ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।