Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ଆବାସିକ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ 'ବେଦକ୍ଷତା' କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ୩୧୮ ଜଣ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦକ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଏହାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପ ବେଦକ୍ଷତା ମାଧ୍ୟମରେ ଝାରସୁଗୁଡା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରୁଛି। ଯାହା ଶିଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଏହାର କୋଇଲା ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ସୁ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 30, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:08 PM IST
Odisha News: ଆବାସିକ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ 'ବେଦକ୍ଷତା' କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ୩୧୮ ଜଣ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସବୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଚିବଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୈଠକ
Odia News37 min ago
2
Weak Monsoon India43 min ago
3
Odia News1 hr ago
4
crime news2 hrs ago
5
Top 10 news2 hrs ago