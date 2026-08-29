Add Zee Business As A Preferred Source
App

Nepal Flood:ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ୩୨୦ ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ

Nepal Flood: ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ଜାରି ରହିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ,୩୨୦ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ସେମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 29, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:45 AM IST
Nepal Flood:ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ୩୨୦ ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ମିଳିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଗିରଫ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5