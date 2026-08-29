Nepal Flood:ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ୩୨୦ ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ

Nepal Flood: ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ଜାରି ରହିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ,୩୨୦ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ସେମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ନାଗରିକତା ଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ।
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ୨୧ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାମିଲନାଡୁର ବାସିନ୍ଦା। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ,ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ,ତ୍ରିଶୁଳି ବନ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ୬୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ଚୀନ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ’ଣ?
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଚୀନ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି। ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ବେଜିଂରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ଦୂତାବାସ ସ୍ଥାନୀୟ ଚୀନ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।
ଚୀନ୍ରୁ କେତେ ଭାରତୀୟ ନେପାଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି?
ଚୀନ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫସି ରହିଥିବା ୯୬ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସ୍ଥଳପଥରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନେପାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସି ରହିଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଖବର ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ନଥିବା ୩୨୦ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିଥାଏ।
ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିବେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ନେପାଳରେ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ,ଭାରତ ତାର ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରୟାସକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ରିଲିଫ୍ ବିମାନଟି ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୧୦ ଟନ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ,କମ୍ବଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଟ୍, ସୌର ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଔଷଧ ସାମିଲ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିମାନଟି ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରାୟ ୩୭.୫ ଟନ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିମାନଟି ତମ୍ବୁ, କମ୍ବଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଟ୍, ସୌର ଲ୍ୟାମ୍ପ, ପାଣି ପମ୍ପ, ରୋଷେଇ ଘରର ଉପକରଣ, ଜେନେରେଟର, ଔଷଧ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ପ୍ରାୟ ୧୨ ରୁ ୧୩ ଟନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ତୃତୀୟ ରିଲିଫ୍ ବିମାନ ପଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି ବିମାନରେ ଏକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଜେନେରେଟର, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କିଟ୍, ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ ବିଶୋଧନ ଟାବଲେଟ୍ ଏବଂ ଔଷଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।