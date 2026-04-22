Odisha News: ଝାରସୁଗୁଡା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୩୨୫ ସୌର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଝାରସୁଗୁଡା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୨୫ ସୌର ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ ସ୍ଥାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାଦ୍ବାରା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୨୮,୪୭୦ କିଲୋୱାଟ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ପ୍ରାୟ ୨୪ଟନ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବେଦାନ୍ତ ।
ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ ଜାମଖାନୀ, ଗିରିସିମା, ଝାରପଲମ, ହେମଗିରି, ଆରଏନଆର କଲୋନୀ, ବିଲେଇମୁଣ୍ଡା, ମୁଣ୍ଡେରଖେତ, ଘୋଘରପଲ୍ଲୀ, ପୋଡାଜାଲଙ୍ଗା, ରେଙ୍ଗାଲପାନୀ, କୁଡାଲୋଇ, ବଞ୍ଜାରୀ, ବାରତାପ, ଗ୍ରିଣ୍ଡୋଲା, ପିପିଲିମାଳ, ଲିୟାଖାଇ, ଲଖନପୁର ଏବଂ ବେଲପାହାଡ଼ ପୌରପାଳିକା ସମେତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି।
ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ଢାଞ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ତ୍ରୈମାସିକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଧୂଳି ସଫା, ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ତାରର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସଂରଚନାତ୍ମକ ସ୍ଥିରତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥାଏ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା, ବିଶେଷ କରି ମହିଳା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ରାତ୍ରିକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆଲୋକିତ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ଗତିବିଧିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାଗୁଡିକର ଉନ୍ନତ ପ୍ରବେଶ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନର ସାମଗ୍ରିକ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛି ।
ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟାପକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ଏସଡିଜି ୭ (ସୁଲଭ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି), ଏସଡିଜି ୧୧ (ସ୍ଥାୟୀ ସହର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ), ଏବଂ ଏସଡିଜି ୧୩ (ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ) ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୃଢ କରିଛି ।
ମୁଣ୍ଡେରଖେତ୍ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ମଲ୍ଲି ସ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ, ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ଯାତାୟତ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକିତ ହେବାରୁ ଆମେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆଲୋକ ଜଳିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହୁଁ ।
ଅନୁରୂପଭାବେ କୁଡାଲୋଇ ଗାଁର ସନାତନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ସୌର ଆଲୋକ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗାଁର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ।
ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତିକ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗ କରି, କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବାସ୍ତବ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେବ।