3D Glass Unit In Odisha: ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଥ୍ରୀଡି ଗ୍ଲାସ୍ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ହେଲା ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ

3D Glass Unit In Odisha: ରବିବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ଏବଂ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଇନଫୋଭ୍ୟାଲିରେ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 3D ଗ୍ଲାସ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
Trending Photos
3D Glass Unit In Odisha: 3D ଗ୍ଲାସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାୟ 2,500 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ଉଦୀୟମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୁବିଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ୟୁନିଟ୍ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଗ୍ଲାସ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉପାଦାନ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମହତ୍ବାକାଂକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ୟୁନିଟ୍ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଉନ୍ନତ 3D ଗ୍ଲାସ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଏହା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଦର୍ଶିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭଳି ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବ।
ବିଶ୍ୱ ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକର୍ଷଣକୁ ଆଲୋକପାତ କରି ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଟେଲ୍, ଲକ୍ହିଡ୍ ମାର୍ଟିନ୍ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ, ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପ୍ରତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବରୁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିସାରିଛି, ଏବଂ RIR ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ SiCSEM ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟରେ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛନ୍ତି।
"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପିତ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ," ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟି ଶକ୍ତି - ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଏକ କୁଶଳୀ କର୍ମଚାରୀ, ଦୃଢ଼ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶାସନ ସମେତ - ଏହାକୁ ଏକ ପସନ୍ଦିତ ନିବେଶ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ କରିଛି। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।
"ଆମର ସମ୍ବଳ, ପ୍ରତିଭା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। 'ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ'," ମାଝୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।
