Dhenkanal Blast: ଢେଙ୍କାନାଳ ପଥର ଖଣି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Trending Photos
Dhenkanal Blast: ଢେଙ୍କାନାଳ: ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପଥର ଖଣିରେ ଶନିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ଶ୍ରମିକମାନେ ନିୟମିତ ପଥର ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଓଡାପଡା ତହସିଲଦାର ଏବଂ ମୋଟଙ୍ଗା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି।