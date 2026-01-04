Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3063401
Zee OdishaOdisha StateDhenkanal Blast: ଢେଙ୍କାନାଳ ପଥର ଖଣି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Dhenkanal Blast: ଢେଙ୍କାନାଳ ପଥର ଖଣି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଢେଙ୍କାନାଳ: ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପଥର ଖଣିରେ ଶନିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶ୍ରମିକମାନେ ନିୟମିତ ପଥର ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଓଡାପଡା ତହସିଲଦାର ଏବଂ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 04, 2026, 12:24 PM IST

Trending Photos

Dhenkanal Blast: ଢେଙ୍କାନାଳ ପଥର ଖଣି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Dhenkanal Blast: ଢେଙ୍କାନାଳ: ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପଥର ଖଣିରେ ଶନିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।

ଶ୍ରମିକମାନେ ନିୟମିତ ପଥର ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଓଡାପଡା ତହସିଲଦାର ଏବଂ ମୋଟଙ୍ଗା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ।

ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Dhenkanal Blast
Dhenkanal Blast: ଢେଙ୍କାନାଳ ପଥର ଖଣି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Bhubaneswar Pathosthab
Bhubaneswar Pathosthab: ଫେରିଲା ପଥ ଉତ୍ସବ, ଦୁଲୁକିଲା ରାଜରାସ୍ତା
today Gold price
Gold Rate: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ସୁନା ଦର ସ୍ଥିର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭରି ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା
India Issues Security Alert
India Issues Security Alert: ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି
Maria Corina Machado
କିଏ ଏହି କୋରିନା ମଚାଡୋ, ଯାହାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଭେନଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦାୟିତ୍ୱ