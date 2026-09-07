Add Zee Business As A Preferred Source
App

Road Accident: କଟକରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଗାଡି଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ଆହତ

Road Accident:କଟକରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର! କଟକ ମେରିଆ ବଜାରରେ ବିଜେପି ନେତା ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବଡୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ୪ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨ ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 07, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:22 PM IST
Road Accident: କଟକରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଗାଡି଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ଆହତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Liquor Ban: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି! ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେବ ମଦ..
2
3
4
5