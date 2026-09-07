Road Accident: କଟକରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଗାଡି଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ଆହତ

Road Accident:କଟକରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର! କଟକ ମେରିଆ ବଜାରରେ ବିଜେପି ନେତା ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବଡୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ୪ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨ ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି।ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଏକ ଅଟୋ ପରେ ପରେ ଠେଲା ଗାଡିକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା କରିଥିଲା ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି। ଏହାପରେ ପୁଣି ଦୁଇ ଗାଡିକୁ ପିଟିଥିଲା ତାଙ୍କ ଗାଡି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବାଇକ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବଡୁଙ୍କୁ ଗାଡି ଭିତରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା। ପରେ ପୋଲିସ୍ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲ। ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲ୍ ପଠାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଭଲ ଥିବା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।