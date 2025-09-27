Advertisement
Odisha News: ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦର ଚାରୋଟି ଗେଟ୍

(ଅଜୟ କୁମାର ନାଥ, ସମ୍ବଲପୁର)  Odisha News: ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦର ଚାରୋଟି ଗେଟ୍ । ଏବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ସମୁଦାୟ ୧୬ ଟି ଗେଟ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି।ବାମ ପଟର ୧୧ ଟି ଓ ଡାହାଣ ପଟର ୫ ମିଶି ସମୁଦାୟ ୧୬ ଟି ଗେଟ ଖୋଲା ଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ ୯ ଟା ସୁଦ୍ଧା ୧୬ ଟି ଗେଟ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି । ସକାଳ ନ ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ର ଜଳ ସ୍ତର ୬୨୭.୯୭ ଘନଫୁଟ୍ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 

 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: Sep 27, 2025, 06:28 PM IST

Narmada Behera

