Add Zee Business As A Preferred Source
App

କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ ୪ ହଜାର କୋଟି

"କେବଳ ଭଲ ଆୟୋଜକ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚମ୍ପିଆନ୍ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍"- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 07, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:49 PM IST
କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ ୪ ହଜାର କୋଟି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Adarsh School: ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରେ ୭ଟି ‘ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ’ର ଶିଳ
adarsh school19 min ago
2
Odisha Weather report43 min ago
3
Cockroach Janta Party1 hr ago
4
Odia News1 hr ago
5
Berhampur3 hrs ago