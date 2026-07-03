/Odisha News: ଝାରଖଣ୍ତରୁ...ଝାରସୁଗୁଡା ,୪୨ ବର୍ଷିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମିଳିଲା ମୃତଦେହ;ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ

Odisha News: ଘଟିଛି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ତ। କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ବେଲପାହାଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଚବାହାଲରେ ଜଣେ ୪୨ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।ମୃତକଙ୍କ ନାମ ସୃଜନ କୁମାର। ସୃଜନ ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଚବାହାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ। ମୂଳତଃ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବାସିନ୍ଦା, ସେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସୃଜନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହତ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ମୁଚବାହାଲରେ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ, ଅପରାଧରେ ଜଡିତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ବେଲପାହାଡ଼ ପୋଲିସର ବ୍ରଜରାଜନଗର ସବ-ଡିଭିଜନାଲ୍ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ (SDPO) ଏକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହତ୍ୟାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।