Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରାଜ୍ୟର ୭୦୭ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ବସିବ ୪ଜି ଟାୱାର

ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲ୍‌ ସଂଯୋଗ ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ୨୪ ଜିଲ୍ଲାର ୭୦୭ଟି ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଟାୱାର ପାଇଁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 18, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:27 PM IST
ରାଜ୍ୟର ୭୦୭ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ବସିବ ୪ଜି ଟାୱାର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରାଜ୍ୟର ୭୦୭ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ବସିବ ୪ଜି ଟାୱାର
Odia News0 min ago
2
Top 10 News Headlines25 min ago
3
Job news1 hr ago
4
TMC2 hrs ago
5
vigilance raid3 hrs ago