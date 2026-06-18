ରାଜ୍ୟର ୭୦୭ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ବସିବ ୪ଜି ଟାୱାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ୭୦୭ଟି ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ବସିବ ୪ଜି ଟାୱାର । ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସଂଯୋଗ ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ୨୪ ଜିଲ୍ଲାର ୭୦୭ଟି ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଟାୱାର ପାଇଁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ।
ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ଜମି ଶୀଘ୍ର ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ACSଙ୍କ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ ଜମିର ଅଗ୍ରୀମ ଦଖଲ BSNLକୁ ଦିଆଯିବ । ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜାରି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ । ୭୦୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଜମି ବଣ୍ଟନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।