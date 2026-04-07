Crime: ମାନବ ଚାଲାଣ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ୫ ଗିରଫ

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3169437
Zee OdishaOdisha StateCrime: ମାନବ ଚାଲାଣ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ୫ ଗିରଫ

ଜଗତସିଂହପୁର: ୬ ଯୁବତୀ ଓ ୩୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର।

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Apr 07, 2026, 05:05 PM IST

Trending Photos

ଜଗତସିଂହପୁର: ୬ ଯୁବତୀ ଓ ୩୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ହାଟ ବଜାର ନିକଟରେ ଏକ କୋଠା ଘରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ୬ ଜଣ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ୩୦ ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣି ରଖିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏରସମା ଥାନା କୁଞ୍ଜ କୋଠି ଗାଁର ମଦନ ଘଡେଇ ଓ ତାର ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏରସମା ଥାନା କୁଞ୍ଜ କୋଠି ଗାଁର ମଦନ ଘଡେଇ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣ ପିଛା ୨୦ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇ ଏମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନରେ ଚାକିରୀ କରାଇ ଦେବା କହି ଏଠାରେ ଆଣି ରଖିଥିଲା। ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବା ସହ ନଜର ବନ୍ଦୀରେ ରଖା ଯାଉଥିଲା। ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରେଇ ଦିଆଯାଉନଥିବା ସହ ଏକ କମ୍ପାନୀର କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। 

ଏନେଇ ଉଦ୍ଧାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବିହାର ଆଦି ରାଜ୍ୟର ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ର ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତି କରି ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସହ ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏକ କୋଠା ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣା ପଡିବ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରେସ ମିଟ ରେ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ଗୁରୁତର ସହ ନେବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ ଘଟଣା ର୍ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତି କରି ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସହ ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନ କୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହି କୋଠା ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣା ପଡିବ ବୋଲି ଆଜି ଏକ ପ୍ରେସ ମିଟରେ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Priyambada Rana

