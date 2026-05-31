Odisha Crime News: ଜୟପୁରରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର କରି ୫ ଜଣ ଗିରଫ; ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସହ ଟଙ୍କା ଜବତ

Odisha Crime News: ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏକ ସଂଗଠିତ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସୂଚିତ ହେଉଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତାଧୀନ ରହିଛି। ପୋଲିସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ, ରାମ ଏବଂ ସୂରଜ, ପୂର୍ବରୁ ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ NDPS ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଥିଲେ। ନିଶା ଯୋଗାଣର ଉତ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ନେଟୱାର୍କକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।
Trending Photos
Odisha Crime News: (ଭୁବନେଶ୍ୱର)-: ରବିବାର ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନାଲ ରୋଡରେ ଚଢାଉ ସମୟରେ ପୋଲିସ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ନିଶା କାରବାରରେ ଜଡିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଚୋରା ସାମଗ୍ରୀ, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ସୌରା ସାହିର ଦେବାସିସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ (୨୯), ପାରାବେଡାର ତାପସ ସାହା (୨୯), ଡେଙ୍ଗାଗୁଡ଼ାର ରାମ ହରିଜନ (୩୪), ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପେଟାର ପ୍ରଦୀପ ଖରା ଓରଫ ରୋନି (୨୫) ଏବଂ ପୁରୁଣାଗଡ଼ର ସୁରଜ କୁମାର ଗୁପ୍ତା ଓରଫ ସୋନୁ (୨୯)।
ଶନିବାର (୩୦ ମେ) ଦିନ ମିଳିଥିବା ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ କେନାଲ ରୋଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ବେଆଇନ ବିକ୍ରୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଯାନ ସମୟରେ, ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୧୫ ପ୍ୟାକେଟରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ୬୫୦ ପେଣ୍ଟାଜୋସିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ୧୫,୦୦୦ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତଲାସ କରାଯାଇଥିଲା।
ପୋଲିସ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଜବତ ପଦାର୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଖାଇ ପାରି ନଥିଲେ। ଜୟପୁର ଏସଡିପିଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମିତ୍ତଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ନିଶା କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏକ ସଂଗଠିତ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସୂଚିତ ହେଉଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତାଧୀନ ରହିଛି। ପୋଲିସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ, ରାମ ଏବଂ ସୂରଜ, ପୂର୍ବରୁ ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ NDPS ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଥିଲେ। ନିଶା ଯୋଗାଣର ଉତ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ନେଟୱାର୍କକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।
NDPS ଆଇନର ଧାରା 187/26 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ପ୍ରେସ ମିଟ୍ ସମୟରେ ଟାଉନ ଥାନା IIC ଉଲ୍ଲାସ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ହାଁସଦା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜୟପୁର ଏସଡିପିଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମିତ୍ତଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏକ ସଂଗଠିତ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସୂଚିତ ହେଉଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ।
Also Read: IRCTC Tourism Package: ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ୟାକେଜ୍...୧୦ଦିନରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ନିଅନ୍ତୁ ମଜା
Also Read: Kedarnath Yatra 2026: ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିଲା ବନ୍ଦ