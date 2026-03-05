Rajya Sabha Nomination: ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ: ୪ ଆସନ ପାଇଁ....

Rajya Sabha Nomination: ଓଡିଶାର ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ଓଡିଶାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ସୁଜିତ କୁମାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସନ୍ତୁପ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ବିଜେପି ଦୁଇଟି ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିଜେପିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଆସନକୁ ରୋକିପାରେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନାହାଁନ୍ତି। ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ରଖାଯାଇଛି। ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମତଦାନ ହେବ। ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।