କେନ୍ଦୁଝରରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୫ କୋଟିର ସୁନା ସହ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ

ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Jan 19, 2026, 07:09 PM IST

କେନ୍ଦୁଝର: ବଡ଼ବିଲ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଡ଼କାୟତି ହୋଇଛି। ୬ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ୫ଟି ବାଇକ୍ ରେ ଆସି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ୫କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଏବଂ ୮ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବଡ଼ବିଲ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନବିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଘରେ ପସାଇ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଲକର୍ ତାଲା ଆଣି ସେଠାରୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଏବଂ ନଗଦ ୮ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

