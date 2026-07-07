Odisha News: ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୫ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ୨ ଅଟକ

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୫ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲାଣ ବେଳେ ୧୧ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ରାଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DRI) ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଳିତ ଅଭିଯାନରେ ଦୁଇଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ, (DRI) ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଭୋର ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଏକ ବିମାନରେ ଆସିଥିବା ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା।
ସେମାନଙ୍କ ଲଗେଜରୁ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ,ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୧ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ବେଆଇନ ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଜବତ ହେବା ପରେ,ଉଭୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚୋରା ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିଶା କାରବାର ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଚୋରା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।