Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୫ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ୨ ଅଟକ

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୫ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲାଣ ବେଳେ ୧୧ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 07, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:27 AM IST
Odisha News: ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୫ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ୨ ଅଟକ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rath Yatra Special Train 2026: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଚାଲିବ
Rath Yatra Special Train 202646 min ago
2
Petrol Diesel price1 hr ago
3
Nitin naveen1 hr ago
4
Maithili Thakur2 hrs ago
5
Top 10 news3 hrs ago