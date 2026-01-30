Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3091770
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ମାଘମାସ ଶୀତରେ ଫୁଲର ରାଜୁତି: ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ପୁଷ୍ପମେଳା‘ଧରା ଅନୁଗ୍ରହ’

Odisha News: ମାଘମାସ ଶୀତରେ ଫୁଲର ରାଜୁତି: ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ପୁଷ୍ପମେଳା‘ଧରା ଅନୁଗ୍ରହ’

ଭୁବନେଶ୍ୱର: “ଶେଷ ମାଘର ଶୀତୁଆ ସ୍ପର୍ଶ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ଏହି ଅଗଣିତ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର ଉପରେ । ସତେଯେମିତି ଏଠି ଚାଲିଛି ଅଦିନିଆ ଫୁଲ-ଫଗୁଣର ରାଜୁତି । ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲ । ନିଜ ରଙ୍ଗ ସହ ସୁଗନ୍ଧରେ ମନ ମୋହିନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ । ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟି ସତେଯେମିତି ଫୁଲେଇ ହୋଇ ଫୁଲ କହୁଛି ମୋତେ ନିଅ... ମୋତେ ନିଅ...

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 30, 2026, 05:08 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ମାଘମାସ ଶୀତରେ ଫୁଲର ରାଜୁତି: ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ପୁଷ୍ପମେଳା‘ଧରା ଅନୁଗ୍ରହ’

Odisha News:ଭୁବନେଶ୍ୱର: “ଶେଷ ମାଘର ଶୀତୁଆ ସ୍ପର୍ଶ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ଏହି ଅଗଣିତ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର ଉପରେ । ସତେଯେମିତି ଏଠି ଚାଲିଛି ଅଦିନିଆ ଫୁଲ-ଫଗୁଣର ରାଜୁତି । ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲ । ନିଜ ରଙ୍ଗ ସହ ସୁଗନ୍ଧରେ ମନ ମୋହିନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ । ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟି ସତେଯେମିତି ଫୁଲେଇ ହୋଇ ଫୁଲ କହୁଛି ମୋତେ ନିଅ... ମୋତେ ନିଅ... ନିଜର କରିନିଅ ।”ଏହା ହେଉଛି କଟକସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁଷ୍ପ ମେଳାର କଥା । ଫୁଲରେ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ । ଏହାର ସମଗ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚରି ଯାଉଛି ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲର ସୁମଧୁର ବାସ୍ନା । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଠି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ବିରାଟ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି, “ଧରା ଅନୁଗ୍ରହ।” ଆଉ ନିଜ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରି ସତେଯେମିତି ଏଇଠାରେ ହିଁ ମାତା ବସୁଧା ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତେସବୁ କରୁଣା ବାରି - ଅନୁଗ୍ରହ ।

fallback

ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପୁଷ୍ପ ମେଳା ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବ୍ରୁଆରି 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଜିମାର ଲହରି ଖେଳାଇବାକୁ ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ । କିଭଳି ସହର ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି ନ ପହ଼୍ଚାଇ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିହେବ, କିଭଳି ପଲିଥିନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରିବେଶ ଅନୁକୁଳ ଜିନିଷ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ସଦାସର୍ବଦା ପରୀକ୍ଷଣ ଆଉ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି । ଏଥର ଏଠାରେ କଦଳୀ ପାଟୁକାରେ ଚାରାଗଛକୁ ରଖାଯିବା ଭଳି ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କୃଷି ତଥା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ଏକାଧିକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନିଜ ଷ୍ଟଲ୍ ଜରିଆରେ କୃଷିପ୍ରେମୀ ଓ ଫୁଲକୁ ଭଲପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଖାଲି କ’ଣ ସେତିକି ! ନିଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦେଢ଼ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଦୂତ ସାଜିଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ଜାତିଜାତିକା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଓ ହର୍ବାଲ୍ ଗାର୍ଡେନର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି । ବିଶେଷକରି ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କରଙ୍କ ଜନ୍ମର ସତୁରୀତମ ବର୍ଷ ଏବଂ 'ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ' ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପଇଁଚାଳିଶିତମ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଭବ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । କେବେଦିନେ ନଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଥିବା ଏହି ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ ଆଜି ସବୁଜିମା ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଖିଲି ଖିଲି ହସୁଛି । ସେହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ କିସମ କିସମର 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ କୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ ଫୁଟାଇ ସମାଜକୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିଛି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା । ଚେଷ୍ଟାର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କଷ୍ଟ କରି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଜିମାର ହସ ଫୁଟାଇ ହେବ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାର ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ।

fallback

ଏହି ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସାତଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏଟି ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିବେଶ ଓ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ । ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଥିଲେ, ସିଏମସି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଏହି ପୁଷ୍ପ ମେଳା ଦେଖିଯିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ । କାରଣ ଏଭଳି ଏକ ଜଳଶୂନ୍ୟ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ସୁନେଲି ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ୍ ଛୁଇଁଥିଲା ।‘ଧରା ଅନୁଗ୍ରହ’ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦଘାଟନୀ ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳାଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରଫେସର ରଜିତା କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିଭଳି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖିଛି, ସେକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓୟୁଏଟି (ବିଟିସି)ର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ପ୍ରଫେସର (ଡ.) ଶଶିକଳା ବେଉରା, କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର (ଡ.) ତେଜପ୍ରତାପ, କୁଳସଚିବ ପ୍ରଫେସର (ଡ.) ଅନିଲ ଶର୍ମା, କାର୍ମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟଚୈତନ୍ୟ, ବିଭାଗୀୟ ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର (ଡ.) ଏସ୍. କୁମାରସ୍ୱାମୀ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ପାଞ୍ଚଦିବସୀୟ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଉଦଘାଟନୀ ଦିବସରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଡ. ବୁଲବୁଲ୍ ବଲଲୀନା ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।କୃଷି ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ-ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ କର୍ମଚାରୀ ‘ଧରା ଅନୁଗ୍ରହ’ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କିଭଳି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ମନପ୍ରାଣ ଲଗାଇ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଆଡମିନ୍ ଅଧିକାରୀ ଟି. ନବୀନ କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ପୁଷ୍ପମେଳାଟି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Maoists surrender
ଦୁଇ ମହିଳା ସମେତ ଚାରି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଥିଲା ୮ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର ରାଶି
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Kotia
କୋଟିଆ ପାଇଁ ରୋଡ୍‌ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି- ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ
Anubhav Mohanty
Anubhav Mohanty: ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଝଟକା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ ହେଲା ଆବେଦନ
Odisha news
Odisha News:ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି ପାନ ମସଲା