Add Zee Business As A Preferred Source
App

Road Accident: ଗଛରେ ପିଟିହେଲା କାର୍‌,ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୫ ମୃତ

Road Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୫ ଜୀବନ। ୪ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଝାରଖଣ୍ତର ସିମଡେଗା ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 12, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:22 AM IST
Road Accident: ଗଛରେ ପିଟିହେଲା କାର୍‌,ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୫ ମୃତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା! ବଢିଲା ସୁନା ରେଟ୍
Gold rate today1 hr ago
2
petrol diesel price today1 hr ago
3
Ahmedabad Plane Crash 1 Year2 hrs ago
4
top 10 news today3 hrs ago
5
Neet Exam 20263 hrs ago