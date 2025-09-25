Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2936000
Zee OdishaOdisha State

Road Accident: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚାଲିଗଲା ୫ ଜୀବନ

Road Accident: ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁ କିଛି। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 25, 2025, 01:16 PM IST

Trending Photos

Road Accident: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚାଲିଗଲା ୫ ଜୀବନ

Road Accident: ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁକେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁ କିଛିକ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତିଟ୍ରକ-ବସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାକୁ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛିସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ କେ. ବଲଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୫୨୦ରେ ଏହି ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛିପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି

ALSO READ: EPFO 3.0 Update: EPFO ୩.୦କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ ସିଧାସଳଖ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ PF ଟଙ୍କା

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଆଜି ରାଉରକେଲାରୁ କୋଇଡାକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ସହ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲାଫଳରେ ବସ୍ ରେ ଥିବା କିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତିଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପୋଲିସ୍ ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲାଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କଟର ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ ବସ୍ ଝରକାକୁ କାଟି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲାଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ବଣାଇ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛିତେବେ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡିନାହିଁସେପଟେ, ଆଜି କୋରାପୁଟ୍ ଜିଲ୍ଲାର ନାରାୟଣ ପାଟଣାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ୨ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

 

 

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

vigilance raid
Vigilance Raid: ବନ୍ଧା ହେଲେ TPCODL ସର୍କଲ୍‌-୧ର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ
Odisha news
Odisha News: ଗୋପାଳପୁର ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା: ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସାବାଳକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ କୋର୍
CDS Anil Chuahan
CDS Anil Chuahan: ବଢିଲା CDS ଅନୀଲ ଚୌହାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
Odisha assembly
Odisha Assembly:ଅପାରଗ ବିରୋଧୀ:ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖରେ ସରକାର
Top 10 News Headlines
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
;