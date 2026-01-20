Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3080713
Zee OdishaOdisha Stateହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ୫ଟି ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ

ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ୫ଟି ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ

ଗତବର୍ଷ ଠାରୁ ଏଥର ୪୪ ହଜାର ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ହୀରକୁଦକୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୨୦୨୫ରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୭୭ ହଜାର ପକ୍ଷୀ ହୀରାକୁଦକୁ ଆସିଥିଲେ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 20, 2026, 06:02 PM IST

Trending Photos

ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ୫ଟି ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ

ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୀରାକୁଦକୁ ୧୨୮ ପ୍ରଜାତିର ୪ ଲକ୍ଷ ୨୧ ହଜାର ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ଟି ପ୍ରଜାତିର ନୂଆ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।

ଗତବର୍ଷ ଠାରୁ ଏଥର ୪୪ ହଜାର ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ହୀରକୁଦକୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୨୦୨୫ରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୭୭ ହଜାର ପକ୍ଷୀ ହୀରାକୁଦକୁ ଆସିଥିଲେ ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟ ଏବଂ ଡ୍ୟାମ୍‌ରେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ସମେତ ଘଟଗାଁ, ପାଟଣା, ତେଲକୋଇ, ତମ୍ପୁଆ ଏବଂ ଚମ୍ପୁଆ ଭଳି ୬ଟି ରେଞ୍ଜର ୨୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ​ମୋଟ ୧୧ଟି ଟିମ୍ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ​କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ରେଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୮୮୪ ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଲକୋଇରେ ୩୫୦୭, ପାଟଣାରେ ୨୭୧୬ ଏବଂ ଘଟଗାଁରେ ୪୨୮ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ​କୋଡିପଶା ଡ୍ୟାମ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୬୮୮ ପକ୍ଷୀ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।​ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ପଠା ଓ ଡ୍ୟାମ୍ ମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ଚାପୁଆ, କାଲିମାଟି, ଲିଟିଲ୍ କୋରମୋରାଣ୍ଟ, ଗଡୱାଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଣ୍ଡ ହେରୋନ୍ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରାବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Ketu Gochar 2026: ୫ ରାଶିରେ କେତୁଙ୍କ ଚଳନ ମହାପ୍ରଭାବ

Also Read- ମିଳିଲା ଅନୁମତି, ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଚଢିବେ ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Saina Nehwal retirement
Saina Nehwal Retirement: 'ଆଉ ମୁଁ ଖେଳିପାରିବିନି'...ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ସା
Actor Piyush Tripathy
ମିଳିଲା ଅନୁମତି, ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଚଢିବେ ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ
Rath Yatra 2026
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କାଠ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ
PM Narendra Modi
ନୂତନ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ସ୍ବାଗତ କଲେ ମୋଦୀ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପ୍ରିଲ୍‌ ୧୬ରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୯ଟି ବ