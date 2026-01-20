ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ୫ଟି ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ

ଗତବର୍ଷ ଠାରୁ ଏଥର ୪୪ ହଜାର ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ହୀରକୁଦକୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୨୦୨୫ରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୭୭ ହଜାର ପକ୍ଷୀ ହୀରାକୁଦକୁ ଆସିଥିଲେ ।
ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୀରାକୁଦକୁ ୧୨୮ ପ୍ରଜାତିର ୪ ଲକ୍ଷ ୨୧ ହଜାର ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫ଟି ପ୍ରଜାତିର ନୂଆ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟ ଏବଂ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ସମେତ ଘଟଗାଁ, ପାଟଣା, ତେଲକୋଇ, ତମ୍ପୁଆ ଏବଂ ଚମ୍ପୁଆ ଭଳି ୬ଟି ରେଞ୍ଜର ୨୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଟ ୧୧ଟି ଟିମ୍ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ରେଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୮୮୪ ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଲକୋଇରେ ୩୫୦୭, ପାଟଣାରେ ୨୭୧୬ ଏବଂ ଘଟଗାଁରେ ୪୨୮ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଡିପଶା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୬୮୮ ପକ୍ଷୀ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ପଠା ଓ ଡ୍ୟାମ୍ ମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ଚାପୁଆ, କାଲିମାଟି, ଲିଟିଲ୍ କୋରମୋରାଣ୍ଟ, ଗଡୱାଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଣ୍ଡ ହେରୋନ୍ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରାବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି।
