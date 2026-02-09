Odisha News: ମଝି ସମୂଦ୍ରରେ ୫ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଲାଇଫଗାର୍ଡ

Trending Photos
Odisha News: ପୁରୀ: ମଝି ସମୂଦ୍ରରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୮ଟା ସମୟରେ ସେକ୍ଟର ୧୦ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମୂଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୫ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମୂଦ୍ର ଲହରୀରେ ଭାସିଯାଇ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ମଝି ସମୂଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି।
ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଓ ୪ ଜଣ ଛତିଶଗଡ଼ର ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୬ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ୱାତୀ କାନୋଜୀ, ଭାବନା କାନୋଜୀ, ଶିଖା କାନୋଜୀ ଓ ଖଗେଶ୍ୱର କାନୋଜୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ରିଷ୍ଣା କାନୋଜୀଙ୍କୁ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।
ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଏ. ଭଗବାନ, କେଡି ବେହେରା, ପି ତିରୁପତି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଜଣ ମହିଳା ଓ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି।