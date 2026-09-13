/Crime News: ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗାଏବ, ଥାନାରେ ଏତଲା

Crime News: ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗାଏବ । ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଓ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପୁରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ବିରୁଦ୍ଧରେ । ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଜପତି ନଗରର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀ ଦମ୍ପତି । ଏନେଇ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶାଖା ପରିଚାଳକଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ଗଜପତି ନଗରର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଆଶାଲତା ଦେଇ ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ୧୬ ତାରିଖରେ ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପୁରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ଲକରରେ ରଖିଥିଲେ ।ଏଥିପାଇଁ ଲକରରେ ରଖିବା ବଦଳରେ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲକରରେ ନିଜସ୍ୱ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ରଖି ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଥିଲେ ଦମ୍ପତି ।
ଚଳିତ ମାସ ୧୦ ତାରିଖରେ ଆଶାଲତା ଦେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲକରରୁ ଏକ ଚେନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲକର୍ ଚାବି ଓ ଲକର୍ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଚାବି ଦ୍ବାରା ଲକର୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବାବେଳେ ଲକରରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଣ୍ଟେନର ନଥିଲା।ଏହା ଦେଖି ଆଶାଲତା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହତବାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଇନଜୀବୀ ଭୀମସେନ ପ୍ରଧାନ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ।ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ନିଜେ ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏକ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥିଲେ ହେଁ ଆଶାଲତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଭର୍ତ୍ତି କଣ୍ଟେନର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲକରରେ ନଥିଲା।ଏହା ପରେ ଆଶାଲତା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଶାଖା ପରିଚାଳକଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ।ତେବେ ଏଠାରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରୁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଭର୍ତ୍ତି କଣ୍ଟେନର କିଭଳି ଗାଏବ ହେଲା ?
ଏହା ପଛରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ? ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲକରର ଗୋଟିଏ ଚାବି ଗ୍ରାହକ ଓ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାବି ଲକର୍ ଇନ୍ ଚାର୍ଜଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ।ଉଭୟ ଚାବି ମିଳିତ ହେଲେ ହିଁ ଲକର୍ ଖୋଲିଥାଏ।ଆଶାଲତା ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ୧୬ ତାରିଖରୁ ୨୦୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଲକର୍ ଚାବି ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ କୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି । ୧୦ ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଚେନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଲକରରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁନା ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ।ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏତଲା ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ କୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିପାରିନାହିଁ।ଏଠାରେ କିଛି ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ।ଆଶାଲତା ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ୬ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲକରରେ ସମସ୍ତ ସୁନା ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ସହ ସୁନା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲକରରେ ରଖିବା ବଦଳରେ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।ଏହି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା।
ଏଥିସହ ଆଶାଲତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲକର୍ ନମ୍ୱର୍ C-6/2 ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀ ଦମ୍ପତି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଇଥିବାରୁ ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ୧୬ ତାରିଖରେ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲକରରେ ଏକ କଣ୍ଟେନରରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରଖିଥିଲେ ।
ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକର୍ ନମ୍ୱର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲକର୍ ଚାବି ୧୬ ତାରିଖରେ ହିଁ ମିଳିଥିଲା।ଏବେ କେବଳ ଭରସା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ।ପୋଲିସ ବ୍ୟାଙ୍କର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ,ଲକର୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚୁରା କରି ହିଁ କିଛି ସୁରାକ୍ ପାଇପାରିବ । ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲକରରୁ ସୁନା ଭର୍ତ୍ତି କଣ୍ଟେନର କିଭଳି ଗାଏବ ହୋଇଯାଉଛି ? ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲକର୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ତେବେ ଗ୍ରାହକ ନିଜ ସୁନା କେଉଁଠି ରଖିବେ?
ପୁରୀ ଗଜପତି ନଗରର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଆଶାଲତା ଦେଇ ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ୧୬ ତାରିଖରେ ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପୁରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ଲକରରେ ରଖିଥିଲେ ।ଏଥିପାଇଁ ଲକରରେ ରଖିବା ବଦଳରେ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲକରରେ ନିଜସ୍ୱ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ରଖି ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଥିଲେ ଦମ୍ପତି ।
ଚଳିତ ମାସ ୧୦ ତାରିଖରେ ଆଶାଲତା ଦେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲକରରୁ ଏକ ଚେନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲକର୍ ଚାବି ଓ ଲକର୍ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଚାବି ଦ୍ବାରା ଲକର୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବାବେଳେ ଲକରରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଣ୍ଟେନର ନଥିଲା।ଏହା ଦେଖି ଆଶାଲତା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହତବାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଇନଜୀବୀ ଭୀମସେନ ପ୍ରଧାନ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ।ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ନିଜେ ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏକ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥିଲେ ହେଁ ଆଶାଲତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଭର୍ତ୍ତି କଣ୍ଟେନର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲକରରେ ନଥିଲା।ଏହା ପରେ ଆଶାଲତା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଶାଖା ପରିଚାଳକଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ।ତେବେ ଏଠାରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରୁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଭର୍ତ୍ତି କଣ୍ଟେନର କିଭଳି ଗାଏବ ହେଲା ?
ଏହା ପଛରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ? ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲକରର ଗୋଟିଏ ଚାବି ଗ୍ରାହକ ଓ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାବି ଲକର୍ ଇନ୍ ଚାର୍ଜଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ।ଉଭୟ ଚାବି ମିଳିତ ହେଲେ ହିଁ ଲକର୍ ଖୋଲିଥାଏ।ଆଶାଲତା ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ୧୬ ତାରିଖରୁ ୨୦୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଲକର୍ ଚାବି ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ କୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି । ୧୦ ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଚେନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଲକରରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁନା ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ।ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏତଲା ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ କୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିପାରିନାହିଁ।ଏଠାରେ କିଛି ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ।ଆଶାଲତା ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ୬ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲକରରେ ସମସ୍ତ ସୁନା ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ସହ ସୁନା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲକରରେ ରଖିବା ବଦଳରେ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।ଏହି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା।
ଏଥିସହ ଆଶାଲତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲକର୍ ନମ୍ୱର୍ C-6/2 ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀ ଦମ୍ପତି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଇଥିବାରୁ ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ୧୬ ତାରିଖରେ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲକରରେ ଏକ କଣ୍ଟେନରରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରଖିଥିଲେ ।
ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକର୍ ନମ୍ୱର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲକର୍ ଚାବି ୧୬ ତାରିଖରେ ହିଁ ମିଳିଥିଲା।ଏବେ କେବଳ ଭରସା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ।ପୋଲିସ ବ୍ୟାଙ୍କର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ,ଲକର୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚୁରା କରି ହିଁ କିଛି ସୁରାକ୍ ପାଇପାରିବ । ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲକରରୁ ସୁନା ଭର୍ତ୍ତି କଣ୍ଟେନର କିଭଳି ଗାଏବ ହୋଇଯାଉଛି ? ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲକର୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ତେବେ ଗ୍ରାହକ ନିଜ ସୁନା କେଉଁଠି ରଖିବେ?