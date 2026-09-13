Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Crime News: ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗାଏବ, ଥାନାରେ ଏତଲା

Crime News: ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗାଏବ, ଥାନାରେ ଏତଲା

Crime News: ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗାଏବ । ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଓ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପୁରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ବିରୁଦ୍ଧରେ । ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଜପତି ନଗରର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀ ଦମ୍ପତି ।

Reported BySanjaya Kumar Mohapatra
Published: Sep 13, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 09:19 PM IST
Crime News: ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗାଏବ, ଥାନାରେ ଏତଲା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Pramod Bhagat Gold Medal: ଜାପାନ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ
2
3
4
5