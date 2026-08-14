Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Flood: ୬ ଜିଲ୍ଲା ୫୨ ବ୍ଲକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ- SRC ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ

ଗତକାଲି ଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଫୁଲୁଥିଲା ବୈତରଣୀ ହେଲେ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଖସୁଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର । ପାଟଣା ଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳକୁ ଖସିଛି ଜଳସ୍ତର ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 14, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:02 PM IST
Odisha Flood: ୬ ଜିଲ୍ଲା ୫୨ ବ୍ଲକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ- SRC ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ
Image Credit: ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ବନ୍ୟାରେ ଫସିଥିବା ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସର୍ବବୃହତ୍ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜନସଚେତନତା ଅଭିଯାନ
2
3
4
5