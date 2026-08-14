Odisha Flood: ୬ ଜିଲ୍ଲା ୫୨ ବ୍ଲକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ- SRC ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି SRC ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ । ୬ ଜିଲ୍ଲାର ୫୨ ବ୍ଲକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା SRC କହିଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ୧୭୦ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୪୨୯ ଗାଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ୨ ଲକ୍ଷ ୯ ହଜାର ୬୮୭ ଜଣ ଲୋକେ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୪୫ ହଜାର ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି ୩୮ ହଜାର ଲୋକ ।
ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ୍ରାଫର ୧୦ ଓ NDRFର ୭ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ବୈତରଣୀ ଓ ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବଢ଼ିଛି । ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଘାଇ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଓଡ୍ରାଫ, NDRF ଟିମ୍ ମୁତୟନ, ସିନିୟର ଅଫିସର୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ପାଣି ବାରିପଦା ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ବୈତରଣୀର ୪ର୍ଥ ଵନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବରେ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଵ୍ଲକ, ଧାମନଗର ଵ୍ଲକ ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଜଳ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତକାଲି ଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଫୁଲୁଥିଲା ବୈତରଣୀ ହେଲେ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଖସୁଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର । ପାଟଣା ଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳକୁ ଖସିଛି ଜଳସ୍ତର । ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୩୧୧.୧୦ ମିଟର ରହିଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳସ୍ତର ୩୦୯.୪୧ ମିଟର ରହିଛି ।
ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ବନ୍ୟାରେ ଫସିଥିବା ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଘଣ୍ଟା ହେବ ଫସିଥିଲେ ୨ ଜଣ । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ଭଦ୍ରକ ବାଲିଚତୁରୀ ଓ ଖପୁରିଆପଦା ଛକରେ ୩ ଫୁଟ୍ର ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରୁ ଯାଜପୁରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ବୈତରଣୀରେ ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ଆଜି ସକାଳେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ପାଣି । ସେପଟେ କାଣୀ ନଦୀରେ ଘାଇ ମୁକୁଳା ଥିବାରୁ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ । ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ମଥାନିଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି ଜଳକା ନଦୀ । ଅନେକ ଲୋକ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି । ଭଦ୍ରକ ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଚେତନ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ଥାନା ଓ SDPO ଅଫିସ୍ । ଥାନା ଭିତରେ ୩ଫୁଟର ପାଣି ପସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।