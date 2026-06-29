Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ବର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ୫୫ ହେଲେ ବର୍ଷୀୟ ଯବାନ ନାୟକ। ଘର ତାରିଣୀ ବସ୍ତିରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ରବିବାର ରାତିରେ ଯବାନ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରି ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସୋମବାର,ସକାଳେ ସେ ନ ଉଠିବାରୁ ଜେଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯବାନ, ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ଡକାୟତି ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡିବ। ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।