Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍‌ରେ କଏଦୀ ମୃତ! କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ବର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍‌ରେ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ୫୫ ହେଲେ ବର୍ଷୀୟ ଯବାନ ନାୟକ। ଘର ତାରିଣୀ ବସ୍ତିରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 29, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:14 PM IST
Odisha News: ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍‌ରେ କଏଦୀ ମୃତ! କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: 'କର ବା ମର' ଲଢ଼େଇ! ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଓ ଜାପାନ
Brazil vs Japan1 hr ago
2
Snana Purnima1 hr ago
3
Snana Purnima 20261 hr ago
4
Petrol Diesel price3 hrs ago
5
pakistan afghanistan border3 hrs ago